Азербайджан и Турция подписали новый документ о военном сотрудничестве

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Анкаре завершило свою работу 11-е заседание Азербайджано-Турецкого военного диалога на высшем уровне.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе заседания были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной и других сферах, в том числе вопросы укрепления дружеских отношений между армиями двух стран, а также определены основные направления деятельности для решения предстоящих задач и согласован план действий на 2019 год.

В завершение встречи были подписаны протоколы по итогам 11-го заседания Азербайджано-Турецкого военного диалога на высшем уровне, а также "Об образовании и сотрудничестве в области военной медицины между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики".

Отметим, что сопредседателеми заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны по личному составу, начальник Главного управления по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев, а с турецкой стороны – второй начальник Генерального Штаба, корпусной генерал Метин Гюрак.

Очередное 12-е заседание Азербайджано-Турецкого военного диалога на высшем уровне в этом формате планируется провести в Баку в конце 2019 года.