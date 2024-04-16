Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере военной информации

Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития сотрудничества в области военной информации.

Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития сотрудничества в области военной информации.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Обсуждения проходили в рамках встречи с делегацией отдела печати и связей с общественностью Министерства национальной обороны Турции в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии.

Стороны провели подробный обмен мнениями по вопросам организации стратегической коммуникации, в том числе работы с прессой и общественностью в армиях обеих стран, обсудили перспективы развития совместного сотрудничества в области военной информации.