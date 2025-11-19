Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере военного образования

Турецкая делегация во главе с заместителем ректора Национального университета обороны Турции профессором Сердаром Салманом находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, сначала турецкие гости посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой на Аллее почетного захоронения, а также Аллею шехидов и Мемориал в честь турецких воинов-освободителей, были возложены цветы, почтена их светлая память.

На мероприятии, состоявшемся в Центре военных игр Национального университета обороны, генерал-майор Ариф Гасанов поприветствовал гостей от имени руководства университета.

Отметив, что азербайджано-турецкое военное сотрудничество основано на узах дружбы, братства и союзничества, генерал-майор А.Гасанов рассказал о пользе этого союзничества с точки зрения развития военного образования в обеих странах и положительных результатах реформ, проводимых в сфере военного образования в Азербайджанской Армии.

Профессор С.Салман, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и оказанное гостеприимство. Была подчеркнута важность взаимных визитов, осуществляемых в целях обмена опытом.

На мероприятии был представлен брифинг об истории создания, системе образования, учебном процессе и научной деятельности Национального университета обороны и подведомственных ему образовательных учреждений.

В заключение были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.