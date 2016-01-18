Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Азербайджан и Турция начали подготовку очередных совместных военных учений.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

По данным министерства, 18 января в турецком городе Конья началось заседание основного планирования учений "TurAz Şahini - 2016", которое продлится до 20 января. На международном мероприятии участвуют представители ВС Азербайджана.

Помимо этого, с 18 по 22 января в Брюсселе проводятся курсы-тренинги по общей безопасности и оборонительной политике, а с 18 января по 8 апреля в городе Шривенхем (Великобритания) пройдут курсы военного английского языка. На этих мероприятиях участвуют и представители азербайджанской армии.