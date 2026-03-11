Азербайджан и Сербия обсудили происходящие в регионе процессы
Армия
- 11 марта, 2026
- 17:45
11 марта состоялся телефонный разговор между первым заместителем министра обороны - начальником Генштаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым и начальником Генштаба ВС Сербии генералом Миланом Мойсиловичем.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.
В ходе разговора стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Они также провели обстоятельный обмен мнениями о процессах, происходящих в регионе, и вопросах безопасности.
