    Азербайджан и Сербия обсудили происходящие в регионе процессы

    Армия
    • 11 марта, 2026
    • 17:45
    Азербайджан и Сербия обсудили происходящие в регионе процессы

    11 марта состоялся телефонный разговор между первым заместителем министра обороны - начальником Генштаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым и начальником Генштаба ВС Сербии генералом Миланом Мойсиловичем.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

    В ходе разговора стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Они также провели обстоятельный обмен мнениями о процессах, происходящих в регионе, и вопросах безопасности.

    Лента новостей