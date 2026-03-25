    OpenAI решила закрыть нейросеть Sora

    Американская технологическая компания OpenAI приняла решение закрыть свою нейросеть Sora - генератор реалистичных видео.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Sora в соцсети X.

    "Мы прощаемся с Sora. Спасибо всем, кто творил вместе с Sora, распространял и создавал вокруг него сообщество. То, что вы создавали с Sora имело значение, и мы знаем, что эти новости разочаровывают", - отмечается в публикации.

    Причины принятого решения не уточняются.

