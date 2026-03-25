"OpenAI" "Sora" neyron şəbəkəsini bağlamaq qərarına gəlib
İKT
- 25 mart, 2026
- 03:09
Amerikanın "OpenAI" texnologiya şirkəti real video generatoru olan "Sora" neyron şəbəkəsini bağlamaq qərarına gəlib.
"Report" xəbər verir ki, "Sora" bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki açıqlamasında bildirib.
"Sora" ilə vidalaşırıq. "Sora" ilə yaradan, paylaşan və ətrafında cəmiyyət quran hər kəsə təşəkkür edirik. "Sora" ilə yaratdıqlarınız vacib idi və bilirik ki, bu xəbər məyusedicidir", - açıqlamada bildirilir.
Qərarın səbəbi açıqlanmır.
