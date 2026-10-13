Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.10.2026)
Maliyyə
- 13 oktyabr, 2026
- 08:45
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
105,41
|
1,24
|
44,56
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
92,57
|
1,17
|
35,15
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 216,60
|
26,00
|
- 124,50
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
51 850,55
|
195,60
|
3 787,26
|
S&P 500
|
7 807,24
|
- 4,30
|
961,74
|
Nasdaq
|
27 245,90
|
- 120,27
|
4 003,91
|
Nikkei
|
69 030,92
|
0,00
|
18 691,44
|
Dax
|
25 277,68
|
190,41
|
787,27
|
FTSE 100
|
10 656,28
|
104,23
|
724,90
|
CAC 40 INDEX
|
7 832,88
|
29,55
|
- 316,62
|
Shanghai Composite
|
3 797,24
|
- 16,55
|
- 171,60
|
Bist 100
|
12 150,67
|
- 115,31
|
889,15
|
RTS
|
896,86
|
5,72
|
- 217,27
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1171
|
0,0000
|
- 0,0574
|
USD/GBP
|
1,3217
|
0,0000
|
- 0,0256
|
JPY/USD
|
158,2700
|
- 0,3400
|
1,8200
|
RUB/USD
|
83,9083
|
- 0,1000
|
5,1583
|
TRY/USD
|
49,3645
|
0,0700
|
6,4083
|
CNY/USD
|
6,6968
|
0,0000
|
- 0,2922
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (13.10.2026)
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