İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
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    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.10.2026)

    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2026
    • 08:45
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    105,41

    1,24

    44,56

    Neft WTI (dollar/barel)

    92,57

    1,17

    35,15

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 216,60

    26,00

    - 124,50

    İndekslər

    Dow-Jones

    51 850,55

    195,60

    3 787,26

    S&P 500

    7 807,24

    - 4,30

    961,74

    Nasdaq

    27 245,90

    - 120,27

    4 003,91

    Nikkei

    69 030,92

    0,00

    18 691,44

    Dax

    25 277,68

    190,41

    787,27

    FTSE 100

    10 656,28

    104,23

    724,90

    CAC 40 INDEX

    7 832,88

    29,55

    - 316,62

    Shanghai Composite

    3 797,24

    - 16,55

    - 171,60

    Bist 100

    12 150,67

    - 115,31

    889,15

    RTS

    896,86

    5,72

    - 217,27

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1171

    0,0000

    - 0,0574

    USD/GBP

    1,3217

    0,0000

    - 0,0256

    JPY/USD

    158,2700

    - 0,3400

    1,8200

    RUB/USD

    83,9083

    - 0,1000

    5,1583

    TRY/USD

    49,3645

    0,0700

    6,4083

    CNY/USD

    6,6968

    0,0000

    - 0,2922
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (13.10.2026)
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