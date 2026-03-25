Мохаммед Салах покинет "Ливерпуль" по окончании сезона
Футбол
- 25 марта, 2026
- 00:12
Египетский нападающий Мохаммед Салах покинет английский "Ливерпуль" после завершения текущего сезона.
Как передает Report, об этом футболист сообщил в видеообращении, опубликованном на своей странице в соцсети X.
"Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной в этом клубе. Особенно моих партнеров по команде - нынешних и предыдущих. Болельщики оказывали мне невероятную поддержку на протяжении лучшего периода моей карьеры, я никогда этого не забуду. Уходить всегда непросто, вы подарили мне лучшие времена в жизни, этот клуб всегда будет моим домом", - заявил Салах.
Последние новости
00:47
В Иране заявили, что АЭС "Бушер" не пострадала после удара США и ИзраиляВ регионе
00:33
МАГАТЭ: Иран сообщил о новом ударе по АЭС "Бушер"В регионе
00:12
Мохаммед Салах покинет "Ливерпуль" по окончании сезонаФутбол
23:46
Щвеция приостановила выдачи виз иранским дипломатамДругие страны
23:26
СМИ: Вашингтон ждет от Тегерана согласия на проведение переговоров 26 мартаДругие страны
23:15
Ерлан Аккенженов предложил США использовать потенциал Каспия для поставок углеводородовВ регионе
23:00
Трамп: В Иране появилась новая группа лидеров, это фактически смена режимаДругие страны
22:52
Зоран Миланович выступил против лишения стран ЕС права ветоДругие страны
22:38