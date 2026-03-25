Мохаммед Салах покинет "Ливерпуль" по окончании сезона

Египетский нападающий Мохаммед Салах покинет английский "Ливерпуль" после завершения текущего сезона.

Как передает Report, об этом футболист сообщил в видеообращении, опубликованном на своей странице в соцсети X.

"Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной в этом клубе. Особенно моих партнеров по команде - нынешних и предыдущих. Болельщики оказывали мне невероятную поддержку на протяжении лучшего периода моей карьеры, я никогда этого не забуду. Уходить всегда непросто, вы подарили мне лучшие времена в жизни, этот клуб всегда будет моим домом", - заявил Салах.