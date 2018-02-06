Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы развития военного сотрудничества

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ 6-го февраля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией министерства обороны Королевства Саудовская Аравия.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, поприветствовав гостей, министр обороны довел до их внимания поручения президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева о расширении отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией во всех направлениях, в частности в военной и военно-технической сферах.

Напомнив о своих встречах со Служителем Двух Святынь, Королем Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом и наследным принцем, министром обороны Мухаммадом бин Салманом в ходе визита в Саудовскую Аравию, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важную роль дружеских отношений глав государств в расширении связей между нашими странами и отметил, что эти связи успешно развиваются в различных направлениях.

Затронув вопрос безопасности в регионе, Министр обороны выразил благодарность за поддержание Саудовской Аравией позиции Азербайджана в решении нагорно-карабахского конфликта и не установление дипломатических отношений с Арменией.

Поблагодарив за теплый прием и выразив удовлетворенность визитом в нашу страну, руководитель делегации генерал-майор Али бин Ибрагим Февваз передал приветствия руководства Королевства президенту Азербайджанской Республики И.Алиеву и министру обороны. Гость отметил, что Саудовская Аравия считает Азербайджан дружеским и братским государством, а также придает большое значение военному сотрудничеству между двумя странами.

Генерал-майор Али бин Ибрагим Февваз добавил, что как мусульманская страна, Саудовская Аравия решительно осуждает агрессивную политику Армении и постоянно находится рядом с Азербайджаном в его правом деле.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления связей между армиями двух стран, проведения совместных военных учений, организации визитов, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.