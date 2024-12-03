Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военной делегацией Саудовской Аравии, находящейся с официальным визитом в нашей стране.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военной делегацией Саудовской Аравии, находящейся с официальным визитом в нашей стране.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества в военной сфере и вопросы региональной безопасности.

Закир Гасанов высоко оценил участие Саудовской Аравии в 5-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX, проходившей 24-26 сентября текущего года в Баку.

Министр проинформировал гостей о процессе разминирования на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку в этом деле.

Затем гости посетили Генеральный штаб азербайджанской армии. Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией Саудовской Аравии.

На встрече была выражена уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке.

Стороны также подчеркнули важность обмена опытом и обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.