Азербайджан и Пакистан расширят военное сотрудничество

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с официальным визитом в нашей стране председателем Объединённого комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Зубайром Махмудом Хайятом.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства обороны, сначала делегация во главе с генералом З.М.Хайятом, посетив Аллею почетного захоронения, почтила память и возложила венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Делегация также почтила память и возложила цветы к могиле выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Посетив Аллею шехидов, делегация почтила память наших героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венки и цветы к их могилам и памятнику "Вечный огонь".

Затем в министерстве обороны состоялась церемония официальной встречи пакистанской делегации. Гость прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны двух стран. Согласно протоколу гость оставил запись в "Книге почета".

Сначала прошла встреча один на один между министром обороны Азербайджана и председателем Объединённого комитета начальников штабов Пакистана, после чего состоялась встреча в расширенном составе.

В ходе встречи, проведенной с участием делегаций, генерал-полковник З.Гасанов, поприветствовав гостей, выразил удовлетворение дружеским отношением и взаимным доверием между нашими странами, а также развитием азербайджано-пакистанских отношений по возрастающей линии и уровнем стратегического партнерства.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр обороны всесторонне проинформировал гостя об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. Выразив благодарность за поддержку Пакистаном позиции Азербайджана в международных организациях в решении этого конфликта, министр подчеркнул, что Азербайджан также поддерживает территориальную целостность Исламской Республики Пакистан.

На встрече была особо отмечена важность сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области безопасности и военного образования, а также расширения отношений между военно-воздушными и военно-морскими силами двух стран.

Затем пакистанская делегация посетила в административном здании Генерального штаба Вооруженных сил музей, где представлены экспозиции, отражающие жизненный путь и деятельность общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, а также ознакомилась с рабочей обстановкой в других служебных помещениях.