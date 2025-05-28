Азербайджан и Пакистан обсудили развитие ВТС

В Исламабаде состоялась 11-я встреча на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджана и Объединенным штабом Вооруженных сил Пакистана.

В Исламабаде состоялась 11-я встреча на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджана и Объединенным штабом Вооруженных сил Пакистана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Делегация, возглавляемая начальником Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана, встретилась с начальником Главного управления внешнего военного сотрудничества Объединенного штаба ВС Пакистана.

"На встрече обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества (ВТС), а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам расширения и углубления сотрудничества.

В заключение был подписан Протокол 11-й встречи на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы.