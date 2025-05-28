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Азербайджан и Пакистан обсудили развитие ВТС

Азербайджан и Пакистан обсудили развитие ВТС В Исламабаде состоялась 11-я встреча на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджана и Объединенным штабом Вооруженных сил Пакистана.
Армия
28 мая 2025 г. 11:49
Азербайджан и Пакистан обсудили развитие ВТС

В Исламабаде состоялась 11-я встреча на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы между Министерством обороны Азербайджана и Объединенным штабом Вооруженных сил Пакистана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Делегация, возглавляемая начальником Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана, встретилась с начальником Главного управления внешнего военного сотрудничества Объединенного штаба ВС Пакистана.

"На встрече обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества (ВТС), а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам расширения и углубления сотрудничества.

В заключение был подписан Протокол 11-й встречи на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Pakistan mull development of military and technical cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Pakistan “11-ci İşçi Qrupu Səviyyəli Görüşü” keçirilib, protokol imzalanıb

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