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Азербайджан и НАТО обсудили совместные проекты в сфере военного образования

Азербайджан и НАТО обсудили совместные проекты в сфере военного образования 20:16
Армия
13 декабря 2024 г. 20:45
Азербайджан и НАТО обсудили совместные проекты в сфере военного образования

Ректор Национального университета обороны (НУО) генерал-майор Гюндюз Абдулов 13 декабря встретился в Баку с делегацией во главе с командующим Оборонного колледжа НАТО генерал-лейтенантом Максом Нильсеном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Делегации Оборонного колледжа НАТО был представлен брифинг, на котором проинформировали об истории создания НУО, системе образования и основных направлениях деятельности. Также была представлена подробная информация об успешных реформах в сфере военного образования в Азербайджанской Армии.

"На встрече состоялся плодотворный обмен мнениями по вопросам в сфере военного образования, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено важности дальнейшего расширения сотрудничества и реализации совместных проектов", - подчеркивается в информации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNATO nümayəndə heyəti ilə hərbi təhsil sahəsi müzakirə edilib

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