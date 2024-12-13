Азербайджан и НАТО обсудили совместные проекты в сфере военного образования

20:16

Ректор Национального университета обороны (НУО) генерал-майор Гюндюз Абдулов 13 декабря встретился в Баку с делегацией во главе с командующим Оборонного колледжа НАТО генерал-лейтенантом Максом Нильсеном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Делегации Оборонного колледжа НАТО был представлен брифинг, на котором проинформировали об истории создания НУО, системе образования и основных направлениях деятельности. Также была представлена подробная информация об успешных реформах в сфере военного образования в Азербайджанской Армии.

"На встрече состоялся плодотворный обмен мнениями по вопросам в сфере военного образования, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено важности дальнейшего расширения сотрудничества и реализации совместных проектов", - подчеркивается в информации.