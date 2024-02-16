Азербайджан и Казахстан готовятся подписать соглашение о сотрудничестве в сфере военной разведки

Азербайджан и Казахстан готовятся подписать проект соглашения о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны.

Азербайджан и Казахстан готовятся подписать проект соглашения о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Правительство Республики Казахстан постановляет одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере военной разведки в области обороны", - приводят СМИ проект постановления.

На реализацию соглашения предусмотрены средства Минобороны в республиканском бюджете.

Отмечается, что "стороны не проводят военную разведдеятельность, направленную против другой стороны".