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    Азербайджан и Израиль обсудили проекты сотрудничества в области оборонной промышленности

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Заместитель министра оборонной промышленности Яхья Мусаев встретился с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, который находится с визитом в Азербайджане.

    Как сообщили Report в министерстве, на встрече обсуждались текущие и будущие проекты по сотрудничеству между странами в оборонной промышленности.

    Стороны выразили удовлетворение участием Израиля с национальным павильоном на предстоящей в сентябре третьей Международной оборонной выставке ADEX-2018 в Баку.

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