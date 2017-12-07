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    Азербайджан и Италия обсудили вопросы военно-технического сотрудничества

    Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Италии в Азербайджане Аугусто Массари© Mod.gov.az

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ 7-го декабря министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в нашей стране Аугусто Массари.

    Об этом Report заявили в пресс-службе министерства обороны.

    В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы развития военного сотрудничества между Вооруженными силами двух стран и в рамках программ НАТО, а также перспективы сотрудничества с компаниями оборонной промышленности Италии, производящими оружие и военную технику.

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