Азербайджан и Иран подписали протокол о военном сотрудничестве

Делегация Министерства обороны Азербайджана совершила визит в Тегеран для участия в заседании Совместной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Вооруженных сил

Делегация Министерства обороны Азербайджана совершила визит в Тегеран для участия в заседании Совместной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Вооруженных сил Исламской Республики Иран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В рамках визита глава азербайджанской делегации, исполняющий обязанности начальника главного управления военно-технического обеспечения генерал-майор Фарид Алиев встретился с первым заместителем начальника генерального штаба ВС Ирана генерал-майором Мохаммадрзой Аштиани.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между двумя странами, были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества между военными структурами Азербайджана и Ирана.

В заключение был подписан протокол, содержащий статьи о направлениях сотрудничества, по которым было достигнуто соглашение.