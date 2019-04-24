Азербайджан и Иран обсудили вопросы военного сотрудничества

В рамках проходящей в Москве VIII Конференции по международной безопасности, заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран по международным отношениям бригадным генералом Мохаммадом Ахади.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества и региональной безопасности.