Азербайджан готовится приобрести очередную партию военной техники из Беларуси

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан подписал меморандум о приобретении очередной партии военной техники из Беларуси

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Одно из направлений нашего сотрудничества – это сотрудничество в военно-технической сфере. Мы очень довольны этим сотрудничеством, и качество продукции самое высокое, и эффективность. Поэтому неслучайно, что военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет уже хорошую историю, достаточно большие объемы и хорошую тенденцию к расширению. И неслучайно, что сегодня среди документов был подписан Меморандум, который в самое короткое время будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Беларуси", - отметил Президент.