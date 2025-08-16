Авиационные подразделения выполнили учебно-тренировочные полеты 

О нас

В соответствии с планом подготовки на текущий год, самолетные и вертолетные подразделения Военно-воздушных сил выполнили учебно-тренировочные полеты.
16 августа 2025 г. 12:03
В соответствии с планом подготовки на текущий год, самолетные и вертолетные подразделения Военно-воздушных сил выполнили учебно-тренировочные полеты.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала были проверены теоретические знания пилотов об условиях полета и правилах безопасности, после чего был проведен инструктаж летных экипажей.

Во время учебно-тренировочных полетов были выполнены задачи по взлету и посадке на аэродромах базирования, полетам по установленным маршрутам, обнаружению воздушных и наземных целей во взаимодействии с командно-штабными пунктами, а также по другим видам деятельности.

Отметим, что основной целью учебно-тренировочных полетов является совершенствование боевой подготовки авиационных подразделений и отработка практических навыков военных пилотов.

