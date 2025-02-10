Авиационные подразделения ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты

Авиационные подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты.

Авиационные подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, после проверки состояния здоровья летного состава военные летчики провели контрольный осмотр штурмовиков Су-25 и Су-25МЛ.

После ознакомления с правилами безопасности в соответствии с планом были выполнены взлеты и посадки, сложные маневры пилотирования на различных высотах, определение координат наземных целей условного противника, а также ведение воздушной разведки и другие учебные задачи.