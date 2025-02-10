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Авиационные подразделения ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты

Авиационные подразделения ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты Авиационные подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты.
Армия
10 февраля 2025 г. 17:11
Авиационные подразделения ВВС Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты

Авиационные подразделения Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, после проверки состояния здоровья летного состава военные летчики провели контрольный осмотр штурмовиков Су-25 и Су-25МЛ.

После ознакомления с правилами безопасности в соответствии с планом были выполнены взлеты и посадки, сложные маневры пилотирования на различных высотах, определение координат наземных целей условного противника, а также ведение воздушной разведки и другие учебные задачи.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's military pilots conduct training flights
Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya bölmələri təlim-məşq uçuşlarını icra ediblər

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