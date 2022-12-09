Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ГПС в Зангилане

8 декабря с 21:00 на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Неркин-Анд и Цав Кафанского

8 декабря около 21:00 на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Неркин-Анд и Цав Кафанского района, подвергли непрерывному обстрелу из крупнокалиберных орудий позиции пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, расположенных в направлении населенных пунктов Кёллугышлаг и Ряздеря Зангиланского района.

Как передает Report, информацию об этом распространил пресс-центр Государственной пограничной службы.

В результате принятых ответных мер огневые точки противника были подавлены. Оперативная обстановка находятся под полным контролем наших подразделений.

Государственная пограничная служба расценивает этот инцидент как очередную провокацию армянской стороны.