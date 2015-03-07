Армяне нарушили режим прекращения огня 42 раза

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 42 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования с безымянных высот на территории Красносельского и Иджеванского районов Армении обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные на безымянных высотах в Гедабекском и Казахском районах.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные недалеко от села Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы, Шихлар, Баш Гарванд, Джавахирли, Кенгерли, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Ашаги Вейсалли, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших Вооруженных сил огневые точки врага подавлены.