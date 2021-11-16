Армения совершила провокацию на госгранице, ранены двое азербайджанских военнослужащих

Подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию против нашей страны на государственной границе в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Подразделения армянских вооруженных сил совершили широкомасштабную провокацию против нашей страны на Кяльбаджарском и Лачынском участках государственной границы.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"16 ноября примерно в 11:00 армянские соединения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства. Сосредоточив дополнительную живую силу, военную и специальную технику на пограничных боевых позициях в Басаркечярском районе и Гаракильсе, армянские воинские подразделения атаковали боевые посты Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

Противник подверг интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатометов позиции Азербайджанской Армии, нанеся ущерб нашим боевым постам. В результате, по предварительным данным, получили ранения двое военнослужащих Азербайджанской Армии. Раненым была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает", - заявили в Минобороны.

В целях подавления боевой активности вооруженных сил Армении объединениями и силами, дислоцированными на Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, была проведена незамедлительная военная операция. Сначала было ограничено движение противника, нанесен ущерб его силам и средствам. В результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были обезоружены и задержаны, большое количество разнокалиберного оружия и боеприпасов захвачено в качестве трофеев.

Наступление армянских воинских подразделений, стремившихся добиться краткосрочного преимущества, прибегнув к широкомасштабной провокации, потерпело полный крах в оперативно-тактическом аспекте. Попытка официального Еревана совершить провокацию завершилась провалом, добавили в министерстве.