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Армения совершила провокацию на госгранице, ранены двое азербайджанских военнослужащих

Армения совершила провокацию на госгранице, ранены двое азербайджанских военнослужащих Подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию против нашей страны на государственной границе в Кяльбаджарском и Лачинском районах.
Армия
16 ноября 2021 г. 13:44
Армения совершила провокацию на госгранице, ранены двое азербайджанских военнослужащих
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Подразделения армянских вооруженных сил совершили широкомасштабную провокацию против нашей страны на Кяльбаджарском и Лачынском участках государственной границы.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"16 ноября примерно в 11:00 армянские соединения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций для достижения военного превосходства. Сосредоточив дополнительную живую силу, военную и специальную технику на пограничных боевых позициях в Басаркечярском районе и Гаракильсе, армянские воинские подразделения атаковали боевые посты Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском и Лачынском районах.

Противник подверг интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатометов позиции Азербайджанской Армии, нанеся ущерб нашим боевым постам. В результате, по предварительным данным, получили ранения двое военнослужащих Азербайджанской Армии. Раненым была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает", - заявили в Минобороны.

В целях подавления боевой активности вооруженных сил Армении объединениями и силами, дислоцированными на Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, была проведена незамедлительная военная операция. Сначала было ограничено движение противника, нанесен ущерб его силам и средствам. В результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были обезоружены и задержаны, большое количество разнокалиберного оружия и боеприпасов захвачено в качестве трофеев.

Наступление армянских воинских подразделений, стремившихся добиться краткосрочного преимущества, прибегнув к широкомасштабной провокации, потерпело полный крах в оперативно-тактическом аспекте. Попытка официального Еревана совершить провокацию завершилась провалом, добавили в министерстве.

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Версия на английском языке Armenia commits large-scale provocation on state border, two Azerbaijani servicemen injured
Версия на азербайджанском языке Ermənistan dövlət sərhədində genişmiqyaslı təxribat törədib, iki hərbi qulluqçumuz yaralanıb

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