Армения совершила очередную провокацию в направлении Нахчывана

Ранен азербайджанский солдат

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Несмотря на соглашение, достигнутое на линии соприкосновения войск, вражеская сторона, нарушив режим прекращения огня, совершила очередную провокацию на азербайджано-армянской государственной границе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Позиции ВС Азербайджана на территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики 12 мая в 10:30 были обстреляны с позиций, расположенных на территории Ехегнадзорского района Армении.

В результате провокации врага был ранен азербайджанский солдат Гулузаде Юсиф Эльдар оглу. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, угрозы для жизни нет.

Вражеский обстрел был подавлен подразделениями Отдельной общевойсковой армии, расположенными на этой территории.

"Заявляем, что вся ответственность за происходящее в результате провокаций врага ложится на криминальный военно-политический режим Армении", - отметили в министерстве.