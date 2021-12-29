Анар Эйвазов: Разминирование освобожденных территорий ускоряется

16:39 Ведется работа по ускорению разминирования и усилению мер безопасности в освобожденных районах.

Ведется работа по ускорению разминирования и усилению мер безопасности в освобожденных районах.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

"В течение 2021 года в целях обеспечения безопасного движения транспортных средств на освобожденных территориях, инженерными войсками очищаются дороги от мин и снега, а также ведется строительство новых дорог снабжения к боевым позициям наших подразделений в горных и труднопроходимых районах. Основные работы по разминированию были проведены в населенных пунктах, на сельскохозяйственных угодьях, дорогах и объектах инфраструктуры. В течение 2021 года от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено более 13 тысяч гектаров территории, найдено и обезврежено около 17 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов", - подчеркнул он.