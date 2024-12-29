ANAMA: В этом году в Карабахе обезврежены более 6500 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало годовой отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало годовой отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в течение года на освобожденных территориях были обнаружены и обезврежены 2 372 противотанковые, 4 286 противопехотных мин и 59 163 неразорвавшихся боеприпаса.

От мин очищена территория площадью 62 023 гектара.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями.