ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 242 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 9 по 14 мая в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 183 противопехотные, 59 противотанковых мин и 493 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате территория площадью 399 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.