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ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 242 мины

ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 242 мины Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.
Армия
16 мая 2022 г. 15:23
ANAMA: На освобожденных территориях обнаружены еще 242 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, с 9 по 14 мая в ходе мероприятий по разминированию в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены и обезврежены 183 противопехотные, 59 противотанковых мин и 493 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате территория площадью 399 га была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на английском языке Another 242 mines found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə daha 242 mina aşkarlanıb

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