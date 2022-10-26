ANAMA: Из 156 минных инцидентов 116 зафиксированы за пределами бывшей линии соприкосновения

Из 156 минных инцидентов, произошедших в послевоенный период, 116 были зафиксированы на территориях, расположенных за пределами бывшей линии соприкосновения.

Из 156 минных инцидентов, произошедших в послевоенный период, 116 были зафиксированы на территориях, расположенных за пределами бывшей линии соприкосновения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

На сегодняшний день (по состоянию на 26 октября 2022 года) 147 из 266 пострадавших в минных инцидентах погибли или получили ранения в результате взрыва мины именно в этих районах.

Имеются точные данные о минировании кладбищ, расположенных в селах Юсифджанлы и Гарагаджи Агдамского района, Джоджуг Марджанлы Джебраильского района, Суарасы Лачынского района. В 2021 году на кладбище села Юсифджанлы Агдамского района погибли 2 мирных жителя, 2 человека получили ранения, 21 октября на кладбище села Суарасы Лачынского района произошел взрыв мины, в результате которого погиб 1 человек, еще один получил ранения.