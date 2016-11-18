Али Гасанов: Вооруженные силы Азербайджана считаются самыми сильными и подготовленными на Южном Кавказе

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ "В соответствии с численностью населения национальная армия Азербайджана, военно-техническое состояние, качество военной подготовки и вооружения намного выше показателей Грузии и Армении".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, доктор исторических наук, профессор Али Гасанов в ходе выступления на сегодняшнем заседании Президиума НАНА с научным докладом на тему реалий и перспектив геополитического развития Азербайджана.

"Кроме того, Азербайджан также лидирует среди стран Южного Кавказа по сумме общего бюджета, направленного на строительство армии. В то же время, Вооруженные силы Азербайджана считаются самыми сильными и подготовленными на Южном Кавказе", - добавил помощник президента.