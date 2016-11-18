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    Али Гасанов: Вооруженные силы Азербайджана считаются самыми сильными и подготовленными на Южном Кавказе

    Азербайджан также лидирует среди стран Южного Кавказа по сумме общего бюджета, направленного на строительство армии

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ "В соответствии с численностью населения национальная армия Азербайджана, военно-техническое состояние, качество военной подготовки и вооружения намного выше показателей Грузии и Армении".

    Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, доктор исторических наук, профессор Али Гасанов в ходе выступления на сегодняшнем заседании Президиума НАНА с научным докладом на тему реалий и перспектив геополитического развития Азербайджана.

    "Кроме того, Азербайджан также лидирует среди стран Южного Кавказа по сумме общего бюджета, направленного на строительство армии. В то же время, Вооруженные силы Азербайджана считаются самыми сильными и подготовленными на Южном Кавказе", - добавил помощник президента.  

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