Аккредитованные в страну военные атташе посетили специальные учебные заведения

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Согласно утвержденного министром обороны, генерал-полковником Закиром Гасановым ежегодного плана деятельности, для аккредитованных в страну военных атташе был организован визит в Военную академию Вооруженных сил, Учебно-образовательный центр Вооруженных сил, Высшую военную школу Азербайджана и Военный лицей имени Д.Нахчыванского.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства обороны, во время визита прошли брифинги, гостей ознакомили с материально-учебной базой учебных заведений.

Представляющие 14 стран военные атташе поблагодарили руководство министерства обороны за организацию визита на высоком уровне.