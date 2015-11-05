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    ​Аккредитованные в Азербайджане военные атташе посетили военную базу Военно-морских сил

    Гости остались довольны условиями, созданными в матросских столовых, общежитиях, комнатах для занятий, бане и прачечной

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Согласно утвержденного министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым ежегодного плана деятельности, 5 ноября аккредитованные в нашей стране военные атташе побывали на базе Военно-морских сил.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Гостей встретило руководство Военно-морских сил. Вначале они посетили установленный перед штабом воинской части памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву.

    Военным атташе представили общий брифинг о Военно-морских силах и истории создания, гостям дали обширную информацию.

    Посетившие штаб и военные корабли атташе ознакомились с находящейся на вооружении военной техникой и условиями, созданными для личного персонала.

    Гости остались довольны условиями, созданными в матросских столовых, общежитиях, комнатах для занятий, бане и прачечной.

    В заключение военные атташе выразили руководству министерства обороны признательность за организацию мероприятия на высоком уровне.

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