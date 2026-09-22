Агабалаев: На ADEX-2026 4-й павильон впервые отведут под национальную экспозицию

На ADEX-2026 4-й павильон Бакинского Экспо Центра впервые будет выделен под национальную экспозицию для демонстрации существующих производственных возможностей Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Министерства оборонной промышленности Самир Агабалаев на пресс-конференции, посвященной ADEX 2026 – 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке и Securex Caspian 2026 – 15-й Международной выставке оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасения.

Он отметил, что основная цель создания национального павильона - более системно представить международной аудитории мощь оборонно-промышленного комплекса Азербайджана, существующие производственные возможности и технологический потенциал в рамках единой экспозиции:

"Данный формат будет способствовать более широкому представлению деятельности местных структур и компаний, укреплению связей между ними и формированию новых возможностей сотрудничества с зарубежными партнерами. Здесь государственные структуры и компании, представляющие оборонную промышленность, технологии, космическую промышленность и инженерные отрасли Азербайджана, продемонстрируют свои новейшие продукты и решения в рамках одного павильона".

По его словам, Министерство оборонной промышленности Азербайджана наряду с поддержкой выставки будет представлено совместным стендом с подведомственными структурами - ЗАО "Холдинг оборонной промышленности "Азерсилах"", публичным юридическим лицом "Центр исследований и инноваций оборонной промышленности" и ООО "МИРАС"":

"Министерство обороны Азербайджана также примет участие в выставке с отдельным стендом, представив направления своей деятельности и возможности. Расширяющийся масштаб выставки проявляется и в охватываемой ею экспозиционной площади. ADEX охватывает как закрытую выставочную площадь Бакинского Экспо Центра, так и открытую выставочную площадь. На открытой выставочной площади Министерство обороны, "Азерсилах", ООО "VLand Systems", "Improtex", "AZDEF" и "Exclases Holdings Limited" примут участие с крупными стендами, демонстрируя новейшие технологии и решения".

Следует отметить, что на выставке ADEX 2026 будут представлены морские суда и военно-морские системы, военная форма и снаряжение, военные лаборатории, военные учебные заведения и военные организации, предприятия, занимающиеся продвижением экспорта, логистические услуги, медицинское снаряжение, инженерные системы и установки, консалтинг в области обороны и безопасности, оптико-электронное оборудование и системы.

Также будут представлены беспилотные системы, радиационная, химическая и биологическая защита (РХБ), радиоэлектронные системы и технологии C4ISR, оборудование для производства оружия, оружие и боеприпасы, средства и технологии утилизации оружия, симуляторы и учебные системы, исследовательские институты, самолёты и авиационные системы, системы видеонаблюдения и охранной сигнализации, бронированные боевые транспортные средства и другие области.

Напомним, что ADEX 2026 пройдет с 30 сентября по 2 октября 2026 года в Баку Экспо Центре.