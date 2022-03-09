За недочеты наказаны 46 сотрудников Cлужбы мобилизации

В прошлом году 46 сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу были наказаны за недочеты.

В прошлом году 46 сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу были наказаны за недочеты.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2021 году.

Сообщается, что в отчетный период на основании гражданских обращений в связи с коррупционными правонарушениями в отношении сотрудников Службы были проведены соответствующие расследования. На основании подтвержденных фактов по 5 случаям материалы были направлены в Генпрокуратуру и военную прокуратуру. В то же время в результате проведенных разбирательств 46 сотрудников Службы были наказаны в дисциплинарном порядке за недочеты, допущенные во время исполнения служебных обязанностей.