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За недочеты наказаны 46 сотрудников Cлужбы мобилизации

За недочеты наказаны 46 сотрудников Cлужбы мобилизации В прошлом году 46 сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу были наказаны за недочеты.
Армия
9 марта 2022 г. 13:47
За недочеты наказаны 46 сотрудников Cлужбы мобилизации

В прошлом году 46 сотрудников Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу были наказаны за недочеты.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2021 году.

Сообщается, что в отчетный период на основании гражданских обращений в связи с коррупционными правонарушениями в отношении сотрудников Службы были проведены соответствующие расследования. На основании подтвержденных фактов по 5 случаям материалы были направлены в Генпрокуратуру и военную прокуратуру. В то же время в результате проведенных разбирательств 46 сотрудников Службы были наказаны в дисциплинарном порядке за недочеты, допущенные во время исполнения служебных обязанностей.

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Версия на азербайджанском языке Səfərbərlik Xidmətinin 46 əməkdaşı nöqsanlara görə cəzalandırılıb

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