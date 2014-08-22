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    Президент Азербайджана наградил военнослужащих особой службы государственной охраны

    Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении военнослужащих особой службы государственной охраны Азербайджана".

    Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что за высокие достижения при исполнении служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником сотрудников особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики приказано наградить следующих военнослужащих особой службы государственной охраны:


    орденом "За службу Отечеству" 3-й степени:

    Валиева Мурсала Али оглы - генерал-лейтенанта

    Нагиева Сабира Наги оглы - генерал-майора

    Алиева Бахлула Латиф оглы - полковника

    медалью "За Родину":

    Байрамова Давахана Ага оглы - полковника

    Азизова Азада Гамлет оглы - полковника

    Сейидова Мамедрагима Ариф оглы - полковника

    Аббасова Парвиза Шахбаз оглы - полковника-лейтенанта

    Гаджиева Эльхана Вели оглы - полковника-лейтенанта

    Мамедова Эльшана Мамед оглы - полковника - лейтенанта

    Намазову Саиду Октай гызы - полковника - лейтенанта.

    медалью "За отвагу":

    Велиева Мубариза Гылман оглы - полковника- лейтенанта

    Бабаева Рауфа Ахадага оглы - майора

    Буньятова Рашида Ханнан оглы - майора

    Алиева Этибара Вели оглы - майора

    Мирзоева Абдулгусейна Фейруз оглы - майора

    Гадирова Рашада Ариф оглы - капитана.

    медалью "За военные заслуги":

    Алекперова Исмаила Гурбан оглы - полковника

    Алкеремова Вюгара Орудж оглы - полковника-лейтенанта

    Сафиева Гумбата Мамед оглы - полковника - лейтенанта

    Бабаева Самира Гусеин оглы - майора

    Исмайлова Анара Муслим оглы - майора

    Мамедова Ильхама Сабир оглы - майора

    Мирзоева Ильгара Тарыель оглы - майора

    Гулиева Заура Фархад оглы - майора

    Рагимова Гахрамана Садраддин оглы -майора

    Джебраилова Заура Агазаде оглы - капитана

    Мусаеву Бести Гамбар гызы - капитана медицинской службы

    Гусейнова Заура Аманулла оглы - старшего прапорщика

    Нуруева Парвиза Валех оглы - старшего прапорщика

    Рустамова Видади Гияс оглы - прапорщика

    Гадирова Мушвига Ариф оглы - младшего прапорщика

    Велиева Эмина Амир оглы - старшего сержанта.

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