Итоги ADEX 2014: Ряд стран проявили интерес к производимой в Азербайджане военной технике

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Баку с успехом прошла Международная выставка оборонной промышленности ADEX 2014. Как сообщает Report, выставка вооружений подобного масштаба была проведена в Азербайджане впервые. В Бакинском Экспо Центре свою продукцию продемонстрировали около 200 компаний из более чем 30 стран мира.

Одними из крупнейших и вызвавших наибольший интерес у посетителей стали экспозиции компаний из Турции, Израиля, России, Украины, Беларуси, Китая, и естественно, Азербайджана. Наша страна получила великолепный шанс продемонстрировать достижения отечественной оборонной промышленности у себя на Родине и посоревноваться в новинках с грандами оборонной промышленности мира.

На выставке Азербайджан представил обновленную версию военной машины "Гюрза-2", способной справляться с любыми ландшафтными преградами и оснащенной новой турелью. Помимо этого, министерство оборонной промышленности Азербайджана, которое обычно демонстрирует на зарубежных выставках боеприпасы и снаряды для минометов, в этот раз представило посетителям также пистолеты, винтовки, автоматы, а также авиационные бомбы, которые производятся на отечественных оборонных предприятиях. Посетители смогли увидеть и производящиеся в Азербайджане снайперские винтовки "Мубариз" и "Истиглал". Пришедшие на выставку посетители выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться с этими образцами оборонной промышленности Азербайджана. В целом, ассортимент выставленной продукции ничем не уступал размаху зарубежных фирм.

На стенде Национального Агентства по Разминированию Территорий Азербайджана (ANAMA) также были представлены самые современные технологии по поиску мин и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов.

Ряд стран проявили интерес к образцам вооружений, представленным в павильоне Азербайджана. Как заявил журналистам министр оборонной промышленности Явер Джамалов, одна из стран НАТО уже выразила интерес к приобретению 100 беспилотников производства Азербайджана.

Не отставали от наших производителей и зарубежные компании. Так, израильтяне, имеющие тесные отношения с Азербайджаном в оборонной сфере, представили свою продукцию в области летательных аппаратов. Российские компании же, в основном, были представлены своим модернизированным вооружением, вертолетами и системами залпового огня.

Из бывших стран СНГ на выставку больше всего новинок привезли компании из Беларуси. В частности, самый крупный производитель военной оптики в Восточной Европе компания "Беломо" представила новые виды коллиматоров для винтовок, а также приборы и прицелы ночного видения. Особый интерес вызвали новые прицелы, позволяющие солдатам вести бой в условиях города из-за укрытия. Также белорусы продемонстрировали свою улучшенную вариацию ПТРК "Шершень".

Особо стоит отметить также братскую Турцию, привезшую на ADEX 2014, весь ассортимент выпускаемой в стране продукции, от обуви для солдат, до ракет и военных кораблей. По традиции, азербайджанские и турецкие компании и проявляли основной интерес к сотрудничеству друг с другом. Свидетельством этому является договор о создании совместного предприятия по выпуску военной оптики, а также передача Азербайджану произведенных совместно с турецкой "Roketsan" первых ракетных систем "Гасырга", позволяющих поражать цели на расстоянии 250 км. Еще одной новинкой отечественной оборонной промышленности стала снайперская винтовка "Ялгузаг", стреляющая патронами калибра 7.62x54 мм.

Но не только Турция стремилась к сотрудничеству с Азербайджаном. Так, крупнейшая южноафриканская компания "Paramount Group" намерена создать в Азербайджане предприятие "Paramount Aerospace".

Судя по количеству посетителей, выставка вызвала живейший интерес. Первое, что бросалось в глаза при подъезде к выставочному комплексу, так это большие очереди на входе. Причем среди посетителей было немало представительниц женского пола, которые с интересом рассматривали экспозиции вооружений и даже давали советы разработчикам о том, как улучшить пистолеты, или уменьшить их вес.

Организаторы выставки не забыли и о подростках, предоставив талантливым ребятам возможность представить свои работы на тему мира.

Несмотря на то, что выставка ADEX 2014 проводилась впервые, по своему масштабу и количеству представленной техники она не уступала многим другим влиятельным международным выставкам в этой сфере. И сегодня можно с уверенностью утверждать, что вторая выставка ADEX, которая пройдет в Баку в октябре 2016 года, будет не менее зрелищной, чем первая.