Азербайджан намерен производить беспилотники "Orbiter 3"

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанская компания "Azad Systems" в скором времени может начать производить беспилотники "Orbiter 3".

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, созданная в 2011-м году при поддержке израильской компании "Aeronautics" азербайджанская компания "Azad Systems" в настоящее время уже производит беспилотники "Orbiter 2". При этом по словам заместителя исполнительного директора "Aeronautics Defense Systems" по вопросам маркетинга и продаж Дани Эшшара, азербайджанская компания намерена расширить свое производство. Он отметил, в настоящее время ведутся переговоры о возможности начала производства компанией "Azad Systems" беспилотников "Orbiter 3".

Отметим, что "Orbiter 3" имеет длину крыльев 4,4 м и максимальный вес 30 кг. Беспилотник может в автономном режиме находится в воздухе 7 часов и запускается с помощью катапульты.