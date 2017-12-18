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    Завтра впервые в Азербайджане пройдет фестиваль "Чая, чалтыка и цитрусовых" - ВИДЕО

    В рамках фестиваля установлены стенды с государственными атрибутами Азербайджана

    Лянкяран. 18 декабря. REPORT.AZ/ Завершились подготовительные работы к предстоящему 19 декабря в Лянкяране фестивалю "Чай, чалтык и цитрусовые".

    Как сообщает южное бюро Report, фестиваль будет организован в парке памяти Гейдара Алиева.

    В рамках фестиваля установлены стенды с государственными атрибутами Азербайджана, символами Лянкярана, построены павильоны с чаем и сладостями.

    Кроме того, здесь представлены более 50 видов плова из местных сортов риса, лявянги и кебабы различного вида.

    Коллективы художественной самодеятельности выступят на фестивале с литературными композициями, музыкальными номерами. Завершится фестиваль концертом видных деятелей искусства страны и салютом.

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