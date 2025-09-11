Заур Микаилов: Защита водных ресурсов - задача не только госорганов, но и каждого потребителя

В Азербайджане проблема воды является ключевым вопросом, определяющим существование как нынешнего, так и будущих поколений.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микаилов на панельной дискуссии в рамках 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week.

Он призвал людей правильно пользоваться водными ресурсами, отметив, что их охрана является задачей и ответственностью не только госорганов, но и каждого потребителя в отдельности.

Микаилов также сообщил, что Азербайджан находится в процессе перехода от экстенсивного сельского хозяйства, где рост производства достигается за счет увеличения количества используемых ресурсов, к интенсивному. При интенсивном хозяйстве рост производства достигается за счет улучшения качества и эффективности используемых ресурсов.

"Переход к интенсивному сельскому хозяйству требует эффективного использования каждой капли воды. Население растет, увеличивается спрос на продовольствие, а водные ресурсы сокращаются".

По его словам, в настоящее время 70% водных ресурсов Азербайджана формируются за пределами страны, поэтому особое значение имеют трансграничное сотрудничество и международное партнерство.

"В качестве примера сотрудничества с соседними странами можно привести водохранилища на реке Араз, которые существуют уже более 50 лет. Но это не только региональный, но и глобальный вопрос. Поэтому важно участие науки, международного сотрудничества и частных партнеров, а подобные конференции способствуют формированию новых идей и подходов", - сказал он.