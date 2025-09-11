Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Заур Микаилов: Защита водных ресурсов - задача не только госорганов, но и каждого потребителя

    АПК
    • 11 сентября, 2025
    • 12:36
    Заур Микаилов: Защита водных ресурсов - задача не только госорганов, но и каждого потребителя

    В Азербайджане проблема воды является ключевым вопросом, определяющим существование как нынешнего, так и будущих поколений.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микаилов на панельной дискуссии в рамках 2-й Международной выставки и конференции по водному хозяйству Baku Water Week.

    Он призвал людей правильно пользоваться водными ресурсами, отметив, что их охрана является задачей и ответственностью не только госорганов, но и каждого потребителя в отдельности.

    Микаилов также сообщил, что Азербайджан находится в процессе перехода от экстенсивного сельского хозяйства, где рост производства достигается за счет увеличения количества используемых ресурсов, к интенсивному.  При интенсивном хозяйстве рост производства достигается за счет улучшения качества и эффективности используемых ресурсов. 

    "Переход к интенсивному сельскому хозяйству требует эффективного использования каждой капли воды. Население растет, увеличивается спрос на продовольствие, а водные ресурсы сокращаются".

    По его словам, в настоящее время 70% водных ресурсов Азербайджана формируются за пределами страны, поэтому особое значение имеют трансграничное сотрудничество и международное партнерство.

    "В качестве примера сотрудничества с соседними странами можно привести водохранилища на реке Араз, которые существуют уже более 50 лет. Но это не только региональный, но и глобальный вопрос. Поэтому важно участие науки, международного сотрудничества и частных партнеров, а подобные конференции способствуют формированию новых идей и подходов", - сказал он.

    вода водные ресурсы сельское хозяйство ADSEA
    Zaur Mikayılov: "Azərbaycan ekstensiv kənd təsərrüfatından intensiv modelə keçir"
    Zaur Mikayilov: Protection of water resources - task not only for government agencies, but also for each consumer

    Последние новости

    13:50
    Фото

    В Гяндже асфальтоукладчик опрокинулся на легковой автомобиль

    Происшествия
    13:48

    Семьи шехидов и ветераны Чернобыля получат доступ к бесплатным психотропным препаратам

    Внутренняя политика
    13:44

    Латвия закрывает воздушное пространство вдоль границы с Беларусью и РФ

    Другие страны
    13:44

    Армения считает оправданным желание Азербайджана предотвратить любую будущую угрозу

    В регионе
    13:38

    Министр: Принуждение учителей к ремонту классов недопустимо

    Наука и образование
    13:36

    Азербайджан примет VII заседание религиозных лидеров ОТГ

    Религия
    13:30

    Минторговли: Казахстан не получал уведомлений о возможных санкциях ЕС

    Другие страны
    13:30

    Глава УМК принял участие во встрече религиозных лидеров ОТГ с Садыром Жапаровым

    Внешняя политика
    13:22

    Главы МИД Люблинского треугольника осудили вторжение российских БПЛА в Польшу

    Другие страны
    Лента новостей