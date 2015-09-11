Студентам Азербайджанского государственного аграрного университета будет выплачиваться 100 манатов

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Чтобы повысить интерес молодежи к востребованным сферам сельского хозяйства, по соответствующему приказу министерства сельского хозяйства набравшие более 250 баллов абитуриенты, получившие право на бесплатное обучение на агрономическом факультете, факультете зоотехники и ветеринарной медицины, за счет дополнительных средств будут ежемесячно получать надбавку в размере 100 манатов.

Об этом Report сообщили в министерстве сельского хозяйства.

В то же время, надбавку смогут получать студенты, показавшие высокие результаты на зимней и летней сессиях, и студенты, принимающие активное участие в общественно-социальной жизни университета.