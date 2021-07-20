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Зангиланцы ознакомились с ходом работ в родном селе Агалы

Зангиланцы ознакомились с ходом работ в родном селе Агалы В селе Агалы Зангиланского района ведутся строительно-созидательные работы в рамках проекта "умное село". При поддержке Министерства сельского хозяйства Азербайджана группа жителей села Агалы посетила родное село и ознакомилась с проводимыми здесь работам
АПК
20 июля 2021 г. 13:20
Зангиланцы ознакомились с ходом работ в родном селе Агалы

В селе Агалы Зангиланского района ведутся строительно-созидательные работы в рамках проекта "умное село". При поддержке Министерства сельского хозяйства Азербайджана группа жителей села Агалы посетила родное село и ознакомилась с проводимыми здесь работами.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, граждане, гордящиеся тем, что являются жителями первого "умного села", строящегося на освобожденных от оккупации территориях, заявили, что намерены вскоре вернуться в село.

Посещение жителями Агалы родного села спустя 28 лет совпало с Гурбан байрамы. В этом году жители села совершили праздничное жертвоприношение на центральной площади Агалы.

После того, как было сделано жертвоприношение, жители осуществили еще одну мечту. Впервые в родном краю они приготовили обед, накрыли стол, отметили Гурбан байрамы.

Жители были проинформированы о концепции "Умное село", работе, проводимой в рамках проекта. Было отмечено, что пилотный проект "Умное село" охватывает 1-е, 2-е и 3-е села Агалы Зангилана. Реализация проекта в селе будет проводиться в основном по 5 компонентам. Это – жилье, производство, социальные услуги, "умное сельское хозяйство", альтернативная энергия. Первоначально на этой территории планируется построить 200 индивидуальных домов с использованием полностью изоляционных и инновационных строительных материалов.

Отметим, что в "умном селе" будут построены инженерные коммуникации внутри дома, системы отопления на основе умных технологий. В этих селах будут построены современные школы, детские сады, поликлиники, электронные центры управления, сформирована туристическая инфраструктура. Все жилые дома, социальные объекты, административные здания и объекты общественного питания, процесс переработки и производства сельхозпродукции будут обеспечены альтернативными источниками энергии.

Отметим, что фундамент первого "умного села" был заложен 26 апреля в селе Агалы Зангиланского района при участии Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Таким образом, восстановление наших сел, разрушенных в результате армянской оккупации, началось на основе концепции строительства, основанной на новейших технологиях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZəngilanın Ağalı kənd sakinləri “Ağıllı kənd”də aparılan işlərlə tanış olub

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