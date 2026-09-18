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    Замминистра: Минсельхоз намерен субсидировать улучшение кормовой базы пастбищ в Азербайджане

    АПК
    • 18 сентября, 2026
    • 13:53
    Замминистра: Минсельхоз намерен субсидировать улучшение кормовой базы пастбищ в Азербайджане

    В Азербайджане ощущается дефицит пастбищных территорий и выгонов, необходимых для содержания мелкого рогатого скота.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на сегодняшнем заседании Комитета по аграрной политике Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроекта "О сертификате продукции".

    Она напомнила, что для улучшения кормовой базы пастбищ и выгонов будет выделяться субсидия хозяйствам, занимающимся разведением мелкого рогатого скота:

    "В целом наши расчеты субсидий основываются на определенной логике. Установленные пределы не направлены на приобретение скота и увеличение поголовья. Для крупного рогатого скота мы поддерживаем более интенсивное ведение хозяйства, а для мелкого рогатого скота - продолжение традиционного или полуинтенсивного хозяйствования. Здесь важнейшим вопросом является кормовая база. Можно либо поддержать хозяйства с мелким рогатым скотом, чтобы у них не было проблем с кормами, либо улучшить состояние естественной кормовой базы".

    Гадимова отметила, что Минсельхоз проанализировал состояние пастбищ и выгонов в Азербайджане:

    "В стране более 2 млн гектаров пастбищ и выгонов. При этом пастбищ, пригодных для содержания мелкого рогатого скота у нас недостаточно. Изменения климата последних лет также показывают, что биоразнообразие там сокращается. Цель данной субсидии - улучшить кормовую базу используемых пастбищ и выгонов. Азербайджанский фермер сможет использовать субсидию для улучшения кормовой базы используемого или арендуемого им пастбища или выгона. Это включает приобретение и посев определенных семян, а также дополнительные меры. Таким образом, без ущерба для биоразнообразия будет создана кормовая база".

    Ильхама Гадимова Субсидии фермерам Животноводство Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
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