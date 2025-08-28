Замминистра: Деятельность агропарков будет организована в лучшей форме

Деятельность агропарков в Азербайджане будет организована на более высоком уровне и станет важным шагом для устойчивого развития аграрной сферы.

Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, об этом заявила заместитель министра Ильхама Гадимова на мероприятии "Новый этап в развитии агропарков".

По ее словам, в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 14 апреля 2025 года, министерство получило полномочия по созданию агропарков и регулированию их деятельности.

Гадимова отметила, что устойчивое развитие сельскохозяйственного производства и эффективное использование ресурсов будут основным приоритетом государственной поддержки.

Гадимова добавила, что проводимые обсуждения позволят более эффективно организовать деятельность агропарков, увеличить производство продукции, сформировать предложения по расширению аграрной перерабатывающей промышленности.

Основной целью мероприятия стало обсуждение существующих трудностей, поиск решений и обмен мнениями о перспективах и инновационных направлениях развития агропарков.