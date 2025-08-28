    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Замминистра: Деятельность агропарков будет организована в лучшей форме

    АПК
    • 28 августа, 2025
    • 18:14
    Замминистра: Деятельность агропарков будет организована в лучшей форме

    Деятельность агропарков в Азербайджане будет организована на более высоком уровне и станет важным шагом для устойчивого развития аграрной сферы.

    Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, об этом заявила заместитель министра Ильхама Гадимова на мероприятии "Новый этап в развитии агропарков".

    По ее словам, в соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 14 апреля 2025 года, министерство получило полномочия по созданию агропарков и регулированию их деятельности.

    Гадимова отметила, что устойчивое развитие сельскохозяйственного производства и эффективное использование ресурсов будут основным приоритетом государственной поддержки.

    Гадимова добавила, что проводимые обсуждения позволят более эффективно организовать деятельность агропарков, увеличить производство продукции, сформировать предложения по расширению аграрной перерабатывающей промышленности.

    Основной целью мероприятия стало обсуждение существующих трудностей, поиск решений и обмен мнениями о перспективах и инновационных направлениях развития агропарков.

    #сельское хозяйство   #агропарки   #Минсельхоз   #аграрная сфера  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Nazir müavini: "Aqroparkların fəaliyyəti daha yaxşı formada təşkil ediləcək"

    Последние новости

    21:32
    Фото

    Состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана

    Внутренняя политика
    21:28

    Белый дом: Трамп выступит 23 сентября на Генассамблее ООН

    Другие страны
    21:21
    Фото

    Киев после ракетных ударов России - ФОТОРЕПОРТАЖ

    Внешняя политика
    21:21

    В Гяндже задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений 31-летнему мужчине

    Происшествия
    21:14

    Лига чемпионов: Определились все соперники "Карабаха" в общем этапе - ОБНОВЛЕНО-3

    Футбол
    21:04

    Генсек ООН отправится в Китай для участия в саммите ШОС

    Другие страны
    20:44

    Киев запросил экстренное заседание Совбеза ООН по безопасности в Украине

    Другие страны
    20:42

    В санатории Нафталана произошел смертельный случай

    Происшествия
    20:37

    ЕС предложил отмену тарифов на американские промышленные товары и морепродукты

    Другие страны
    Лента новостей