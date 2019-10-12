Замминистра: Азербайджан экспортировал 40 тыс. тонн яблок за 8 месяцев года

По итогам 2018 года на Губа-Хачмазский экономический район пришлось 71,6% яблоневых садов и 70,7% производства яблок в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Ильхам Гулиев на IV фестивале яблок в Губе.

"В прошлом году в стране было произведено 277,8 тыс. тонн яблок, из них 196,6 тыс. тонн было собрано в Губа-Хачмазской зоне, 115,8 тыс. тонн – конкретно в самом Губинском районе. Губа на первом месте по производству яблок", - сказал он.

По словам замминистра, в 2018 году из Азербайджана было экспортировано 89,9 тыс. тонн яблок, что на 12,4 тыс. тонн больше, чем в 2017 году: "За 8 месяцев этого года из страны было экспортировано 40 тыс. тонн яблок. В настоящее время продолжается сбор урожая и экспорт".