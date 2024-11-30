Замминистра: 6% территории Азербайджана находится под угрозой опустынивания

15% территории Азербайджана подвержено засухе, а 6% находится под угрозой опустынивания.

15% территории Азербайджана подвержено засухе, а 6% находится под угрозой опустынивания.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Сарван Джафаров на конференции "Влияние изменения климата на развитие сельского хозяйства" в Нахчыване, организованном совместно Министерствами сельского хозяйства Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республики.

Замминистра подчеркнул, что глобальное изменение климата приводит к уменьшению осадков и увеличению дефицита воды, что создает серьезные проблемы для сельского хозяйства:

"Развитие сельского хозяйства в нашей стране во многом зависит от водоснабжения. Чтобы увеличить производство продукции, необходимо более эффективно использовать водные, земельные и климатические ресурсы, принимать меры по адаптации к изменениям климата и внедрять современные технологии ирригации".

Заместитель полномочного представителя президента Азербайджана по Нахчывану Самир Сейидахмедли отметил, что глобальное потепление и засуха оказывают особенно негативное воздействие на аграрный сектор, что напрямую влияет на продовольственную безопасность. Он добавил, что сельское хозяйство является основой экономики Нахчывана, и поэтому защита окружающей среды, увеличение зеленых насаждений и эффективное использование водных ресурсов являются приоритетами для автономной республики.

В рамках конференции были показаны видеоролики о COP29 и проектах "зеленой энергии", реализуемых в Нахчыване. Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями на темы "Роль климата в устойчивом сельском хозяйстве, продовольственном и водном обеспечении" и "Научные подходы и повышение кадрового потенциала".