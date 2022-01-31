Задействованные в севообороте площади в Карабахе будут увеличены в 10 раз

В прошлом году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было введено в оборот 10 тыс га земли. В этом году ожидается, что этот показатель достигнет 100 тыс га.

В прошлом году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было введено в оборот 10 тыс га земли. В этом году ожидается, что этот показатель достигнет 100 тыс га.

Как передает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Инам Керимов в интервью телеканалу REAL TV.

«После окончания Отечественной войны одним из первых поручений Президента Ильхама Алиева было вовлечение освобожденных от оккупации территорий в севооборот. В Карабахе находятся самые плодородные и благоприятные земли страны. В советское время было развито выращивание зерна, табаководство и животноводство. На площади около 100 тыс га планируется засеять зерновыми культурами – пшеницей и ячменем. В том числе, начаты работы в связи с табаководством.

Наиболее благоприятные районы для развития животноводства находятся в Карабахе и Восточном Зангезуре. Уже ведется электронная регистрация для переселения большего количества животных в освобожденные районы. Началась регистрация фермеров, желающих направить стада овец в Кельбаджарский и Лачинский районы. В прошлом сезоне на Кельбаджарское и Лачинское пастбища было переселено около 10 тыс животных. В этом году эта цифра будет выше. Потому что в этом году мы лучше подготовлены, и в систематическом и безопасном порядке будет обеспечен отправление животных фермеров на пастбища. Также планируется работа по пчеловодству», — сказал министр.