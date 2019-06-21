Глава ассоциации: В ближайшие 5 лет посевные площади под гранат в Азербайджане планируется увеличить на 4 тыс. га

В ближайшие 5 лет в посевные площади под гранат в Азербайджане планируется увеличить на 4 тыс. га.

Об этом заявил Report председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашов.

По его словам, в 2018 году в Азербайджане выращено 170 тыс. тонн граната, а 9 300 тонн граната направлено на экспорт.

Ф.Гарашов отметил, что в настоящее время площадь под гранатовые насаждения составляет 23 800 гектаров: "Согласно новой государственной программе, подготовленной Министерством сельского хозяйства, в ближайшие пять лет эта цифра увеличится на 4 тыс. - до 28 тыс. гектаров".

По словам главы ассоциации, в этом году ожидается урожайность не менее 15 тонн с гектара: "В 2018 году урожайность с гектара составила 7 тонн. Это очень низкий результат. В Турции, Египте, Израиле, Испании, Индии и Иране эта цифра составляет 20-35 тонн. Поэтому Азербайджан намерен сотрудничать с аналогичными организациями этих стран. Ассоциация производителей и экспортеров граната начнет сотрудничество с турецкими производителями граната в ближайшее время", - добавил Гарашов.

Он также отметил, что ассоциация насчитывает около 170 членов, а в этом году их число достигнет 200.