Вюгар Байрамов рассказал о потенциале искусственного интеллекта в сельском хозяйстве

В Азербайджане пока не оценивается экономическая добавленная стоимость, создаваемая за счет применения искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, и внедрение такой практики имеет большое значение для развития отрасли.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вюгар Байрамов на общественных слушаниях комитета по аграрной политике.

По его словам, важно не только внедрять цифровые решения, но и оценивать их реальный экономический эффект для аграрного сектора.

"Было бы правильно, если бы Министерство сельского хозяйства представило конкретные результаты применения искусственного интеллекта в аграрном секторе. Искусственный интеллект и цифровые решения - это не результат, а инструмент. Результат должен выражаться в конкретной экономической стоимости", - отметил депутат.

Байрамов подчеркнул, что сегодня в мировом аграрном секторе добавленная стоимость, создаваемая благодаря искусственному интеллекту, оценивается примерно в $4,7 млрд, а к 2035 году этот показатель может вырасти до $46,6 млрд.