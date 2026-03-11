Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Вюгар Байрамов рассказал о потенциале искусственного интеллекта в сельском хозяйстве

    АПК
    • 11 марта, 2026
    • 14:03
    Вюгар Байрамов рассказал о потенциале искусственного интеллекта в сельском хозяйстве

    В Азербайджане пока не оценивается экономическая добавленная стоимость, создаваемая за счет применения искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, и внедрение такой практики имеет большое значение для развития отрасли.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса, член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вюгар Байрамов на общественных слушаниях комитета по аграрной политике.

    По его словам, важно не только внедрять цифровые решения, но и оценивать их реальный экономический эффект для аграрного сектора.

    "Было бы правильно, если бы Министерство сельского хозяйства представило конкретные результаты применения искусственного интеллекта в аграрном секторе. Искусственный интеллект и цифровые решения - это не результат, а инструмент. Результат должен выражаться в конкретной экономической стоимости", - отметил депутат.

    Байрамов подчеркнул, что сегодня в мировом аграрном секторе добавленная стоимость, создаваемая благодаря искусственному интеллекту, оценивается примерно в $4,7 млрд, а к 2035 году этот показатель может вырасти до $46,6 млрд.

    Deputat: "Azərbaycanda süni intelektin yaratdığı əlavə dəyər ölçülmür"
    MP Vugar Bayramov urges evaluation of AI's economic value in agriculture
