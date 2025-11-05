Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Выплаты по аграрному страхованию фруктовых садов в Азербайджане достигли 1 млн манатов

    АПК
    • 05 ноября, 2025
    • 11:29
    Выплаты по аграрному страхованию фруктовых садов в Азербайджане достигли 1 млн манатов

    Страховые выплаты по аграрному страхованию фруктовых садов в Азербайджане достигли 1 млн манатов.

    Об этом сообщили Report в Фонде аграрного страхования.

    Согласно информации, страховые выплаты были произведены по широкому спектру фруктовых насаждений, включая сады алычи, яблонь, груш, миндаля, абрикосов, фундука, сливы, черешни, хурмы, грецких орехов, лимонов, гранатов, мандаринов, нектаринов, апельсинов, персиков и виноградники.

    Наиболее крупные страховые выплаты были осуществлены владельцам виноградников, черешневых, персиково-нектариновых, миндальных, грушевых, абрикосовых, яблоневых и алычовых садов.

    По ущербу, нанесенному виноградникам, на сегодняшний день выплачено 168 тыс. манатов, владельцам черешневых садов - 136 тыс. манатов, садов персиков и нектаринов - 110 тыс. манатов, а по ущербу миндальным садам - 93 тыс. манатов. Яблоневым и алычовым садам, пострадавшим от различных происшествий, были выплачены соответственно 77 тыс. и 67 тыс. манатов.

    Статистика страховых случаев показывает, что наибольший ущерб фруктовым садам наносят штормы, град, заморозки и наводнения.

    Фонд аграрного страхования напоминает фермерам, что сейчас начался сезон страхования фруктовых садов. Фермеры и владельцы фруктовых садов могут застраховать свои хозяйства от многочисленных рисков с помощью государственной программы аграрного страхования.

    Фонд страхует фруктовые сады от многочисленных рисков - града, урагана, шторма, наводнения и затопления, ливня, заморозков (обморожения), чрезмерных снегопадов, нападения диких животных, действий третьих лиц, пожара, потери качества в результате града.

    Также аграрное страхование защищает фруктовые сады от рисков, связанных с распространением болезней растений, вредителей и особо опасных вредителей, а также от рисков, возникающих в результате землетрясений, оползней и ударов молнии.

    Следует отметить, что через аграрное страхование можно застраховать не только будущий урожай фруктовых садов, но и отдельно саженцы и деревья.

    В результате 50%-ной скидки на страховой взнос, предоставляемой государством, фермеры оплачивают только половину страхового взноса, остальную часть государство оплачивает само для поддержки фермеров.

    Meyvə bağları üzrə aqrar sığorta ödənişləri 1 milyon manata çatıb

